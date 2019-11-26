Москва, 26 ноября. Блогер Лена Миро прокомментировала слова телеведущей Ксении Собчак о ее страстном желании быть любимой народом. Свое мнение она выразила в блоге.

Ранее в онлайн-шоу «Хейт-ток» Собчак рассказала, что больше всего мечтает о любви, которую не получает от общества. Как уточнила светская львица, сколько бы она не доказывала свою правоту, ее априори считают плохой.

Блогер уточнила, что ни Собчак, ни ее коллеге Ольге Бузовой никогда не удастся добиться народного признания. Как считает Миро, россиянам нужен другой объект обожания. Блогер уверена, что жители России испытывают теплые чувства только к тем, на кого «смотрят снизу вверх». По ее словам, на Собчак и Бузову они глядят «сверху вниз» как раз потому, что они мечтают об их любви. Миро рассказала, почему россияне никогда не полюбят Собчак и Бузову.

«Ксения неумна. Народная любовь не завоевывается энергичной деятельностью, иррациональными провокациями и рациональными взываниями к разуму. Тех, кого уважает и перед кем благоговеет, а не тех, кто его развлекает. И уж, тем более, тех, кто жаждет его любви», — подчеркнула она.

Ранее Миро показала фото Бузовой без обработки и «пришитых ресниц». Бузова ранее рассказала, что в 33 года ей периодически отказываются продавать алкоголь без предоставления документов. По мнению артистки, причина ее «сохранившейся молодости» в правильном питании, занятиях спортом и уходе за собой.

Высказывание Бузовой вызвало бурю негодования у Миро, которая заявила, что звезду можно сравнить лишь с «45-летней испитой женщиной трудной судьбы».

«Женщина-асфальтоукладчик трудной судьбы. Той, что после тяжелого трудового дня наливает в стакан водочку и заедает эту водочку жареной на сале картошечкой», — написала она.

В дополнение к своим словам Миро опубликовала снимки Бузовой без специальной обработки. Блогер обратила внимание, как сильно они контрастируют с фотографиями в Instagram артистки, где у нее «пришитые волосы и ресницы».

Миро предположила, что Бузова «выставляет себя на посмешище» рассказами о «молодости», поскольку от ее имени, вероятнее всего, готовится книга о красоте и физической активности.