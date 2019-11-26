Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин поздравил Союз пенсионеров России с 25-летием. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Союз пенсионеров России вносит значительный вклад в повышение качества жизни представителей старшего поколения, защиту их прав и законных интересов, а также решение важных социальных проблем. По мнению главы государства, особого признания заслуживают проекты организации, которые дают пенсионерам широкие возможности для самообразования, участия в общественной и просветительской работе, а также в культурных и спортивных мероприятиях.

«Такой подход помогает пожилым людям в полной мере реализовывать свой профессиональный, творческий потенциал, делиться богатым опытом, находить друзей и единомышленников, сохранять молодость души и позитивный настрой», — говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин пожелал организации успехов и всего самого доброго.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск направил приветственную телеграмму Владимиру Путину. Телеграмма была отправлена в момент пролета самолета понтифика над территорией РФ по пути из Японии. Папа Франциск отметил, что молится за главу государства и российский народ.