«Белые каски» готовят новую провокацию в Сирии, вербуя жителей в постановочные ролики

Представители министерства обороны РФ сообщили, что боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1, деятельность запрещена в России) и псевдоволонтеры из организации «Белые каски» совместно готовят очередную химическую провокацию в сирийской провинции Идлиб. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«По нескольким каналам подтверждена информация о том, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в «Хайят Тахрир аш-Шам», совместно с организацией «Белые каски» планируют проведение в населенных пунктах Идлибской зоны деэскалации провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химоружия», — указано в сообщении российского военного ведомства.

В рамках подготовки джихадисты вместе с группой неизвестных людей перевезли на трех грузовиках большое количество отравляющих веществ в город Сармада на севере Идлиба. Это было еще в начале текущего месяца, как рассказали местные жители.

По их сведениям, в одной из машин были замечены фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов, отмеченных советской и российской маркировкой, а также профессиональное оборудование для видеосъемки.

Для участия в постановочных фильмах «Белых касок» в настоящее время активно привлекаются гражданские лица, которым будет отведена роль «пострадавших» с химическим отравлением и ожогами в результате якобы бомбардировок ВКС РФ и обстрелов Сирийской арабской армии (САА).

Фейковые видео провокаторы планируют растираживать в СМИ и соцсетях через подконтрольные медиаресурсы и выставить данные ролики будто бы реальными доказательствами «преступлений», якобы совершенных официальным Дамаском и российскими силами.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич уверен, что время для нового «химического спектакля» в САР выбрано неслучайно. В интервью ФАН он заметил, что обстановка в Сирийской Арабской Республике в целом заметно улучшилась в последнее время и стала комфортней для жителей и законного руководства, очередная же провокация призвана вновь разрушить начавший формироваться порядок.

«Ситуация понемногу исправляется, успокаивается, в целом приходит мир на многострадальную сирийскую землю, а это значит для боевиков и их кураторов, что нужно обстановку вновь дестабилизировать или, если выражаться циничным языком политтехнологов, «взбодрить». Этим они и собираются заниматься, и для этого есть проверенный козырь в колоде — эти самые «Белые каски». Можно удивляться однотипности их кампаний, и, действительно, в честность деятельности «белокасочников» почти никто не верит в России, поскольку мы знаем кто они такие. Но на Западе эти «волонтеры» получили «Оскара» за свой постановочный документальный фильм об Алеппо», — обратил внимание эксперт.

То есть в США и Европе многие обыватели по-настоящему верят в «расследования» «Белых касок», поскольку СМИ выставляют их чуть-ли не героями. В действительности же, конечно, все ровно наоборот.

«Это специально взращенная для подобных информационных атак некоммерческая организация. По каждому направлению у западных стран есть своя НКО, причем якобы всемирно признанная. Каждое из таких учреждений решает соответствующие задачи — в области Интернета, в области СМИ, в области псевдомиротворчества. Почти все эти организации скомпрометированы в глазах тех, кто думает и разбирается, однако многие принимают их деятельность за чистую монету. Пока так будет и дальше, «Белые каски» смогут продолжать свои провокации», — подчеркнул собеседник ФАН.

По его мнению, данной псевдогуманитарной группировке необходимо давать серьезный отпор в информационном пространстве.

«Мой коллега по Общественной палате Максим Григорьев выпустил блестящую книгу [«Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации»] на эту тему. Мы сейчас в Фонде защиты национальных ценностей размышляем над ее переводом на английский и, соответственно, ее последующим выпуском и продвижением. Ведь если русскоязычная аудитория в курсе, то мир в целом не знает о тех бесчинствах, которые творят эти «волонтеры». Поэтому выпуск данной книги в переводе может скоро стать одним из новых больших проектов нашего Фонда. Кроме того, у нас есть и свои материалы по «Белым каскам», а также наших коллег-журналистов», — подытожил Александр Малькевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.