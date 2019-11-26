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Аграрии ЛНР в 2019 году намолотили на 30% больше зерновых в сравнении с прошлым годом

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Аграрии ЛНР в 2019 году намолотили на 30% больше зерновых в сравнении с прошлым годом

Луганск, 26 ноября. Аграрии Луганской Народной Республики в рамках уборочной кампании в 2019 году намолотили зерновых на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом на встрече с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Пронько.

Он доложил, что в республике подходит к завершению уборка зерновых и масличных культур.

«На сегодняшний день в целом намолот зерновых на 30% больше, чем в прошлом году. В том числе в республике мы с вами получили рекордный урожай подсолнечника и кукурузы. Как следствие, по подсолнечнику сейчас министерством разрабатывается квотирование, и профицитный подсолнечник будет, естественно, предлагаться к вывозу за пределы республики», — рассказал Пронько.

Аграрии ЛНР в 2019 году намолотили на 30% больше зерновых в сравнении с прошлым годом

Он уточнил, что аграриям осталось убрать с полей 5% подсолнечника и 13% кукурузы.

По словам министра, первые ноябрьские морозы не повлияли на всходы озимых культур под урожай 2020 года.

«Министерством сельского хозяйства проведен мониторинг всходов, в том числе мы ежедневно мониторили процессы заморозков. К счастью, они не повлияли на качество и количество всходов. На сегодня мы имеем одну треть пшеницы в хорошем состоянии и чуть больше половины — в удовлетворительном, то есть 82% озимой на сегодня в хорошем и удовлетворительном состоянии», — доложил Пронько.

Он отметил, что в целом по республике озимая пшеница входит в фазу зимовки лучше, чем в прошлом году.

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