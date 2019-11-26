Посол РФ рассказал, в каком случае Москва обсудит с Лондоном облегчение визового режима

Москва, 26 ноября. Россия будет готова обсуждать с британскими коллегами упрощение визового режима, если Лондон проявит к этому готовность. Об этом заявил журналистам во вторник посол РФ в Британии Андрей Келин.

По словам российского дипломата, упрощение процедуры получения визы — «хорошая идея», однако в этом вопросе необходимо действовать только на основе взаимности​​​.

«Если будет проявлена готовность, мы с большим интересом отнесемся к тому, чтобы начать диалог об облегчении визового режима для всех категорий граждан», — подчеркнул он.

Келин обратил внимание на то, что у Москвы есть соглашение с Европейским союзом об облегчении визового режима, которое подразумевает безвизовые поездки для сотрудников дипломатических представительств. Кроме того, предусмотрено облегчение визового режима для ряда категорий граждан, в том числе студентов, научных сотрудников, сообщает РИА Новости.

При этом российский посол констатировал, что в отношениях с Британией не удалось продвинуться настолько далеко, как в ситуации с ЕС.

«Ни на какие соглашения об облегчении визового режима англичане, насколько мы понимаем, идти в нынешней ситуации не собираются. Поэтому мы в ответ ничего не получим», — резюмировал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры о визовом режиме между ЕС и Москвой заморожены с 2013 года и, к сожалению, пребывают в таком состоянии до сегодняшнего дня.