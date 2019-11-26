Появилось видео пожара на складе лакокрасочных изделий под Волгоградом

Волгоград, 26 ноября. Серьезное ЧП произошло под Волгоградом: загорелся склад предприятия, выпускающего лакокрасочные изделия. Кадры с места происшествия появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Во вторник в селе Орловка Городищенского района загорелся склад предприятия, которое занимается выпуском лакокрасочных изделий. На место незамедлительно прибыли пожарные, которые в настоящее время пытаются ликвидировать возгорание на площади порядка трех тысяч квадратных метров.

На месте ЧП работают около 50 пожарных и 10 единиц спецтехники. По словам очевидцев, слышны хлопки. Вероятно, это взрываются емкости с продукцией.

Ранее сообщалось, что при тушении пожара в доме в городе Ужур в Красноярском крае погибли четыре человека, следователи проводят проверку и выясняют точные обстоятельства их гибели. В распоряжении ФАН появились фотографии, сделанные на месте ЧП.

Как напоминает «Газета.ru», 26 ноября произошел пожар в здании мебельного магазина в Иркутске, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.