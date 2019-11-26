Москва, 26 ноября. Российская телеведущая Елена Малышева рассказала, какими заболеваниями может обернуться для офисных работников сидячий образ жизни. Она продемонстрировала, к каким результатам может привести малоподвижный образ жизни.

Малышева назвала главные опасности для здоровья офисных сотрудников. Как уточнила телеведущая, офисные работники часто жалуются на лишний вес, варикоз и искривления позвоночника. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале соведущий Малышевой Герман Гандельман подтвердил, что офисная работа ведет к ожирению, синдрому раздраженного глаза или синдрому сухого глаза, варикозу, а также остеопорозу.

Медики подчеркнули, что люди должны начать больше двигаться. Им также рекомендуется выполнять специализированные упражнения для пресса, а также увлажнять кабинеты.

Ранее Елена Малышева назвала продукты, которые приближают старость. По ее словам, процесс старения активизируется из-за снижения синтеза коллагена — белка, который составляет основу соединительных тканей. Также в гипоталамусе — области головного мозга — с течением лет снижается пул нейронов, руководящих процессами смены клеток для их обновления.

Елена Малышева заявила, что старение — это необратимый процесс, но есть вредные продукты, которые могут ускорить его наступление. Так, по словам врача, первыми в списке значатся сладости, которые «засахаривают» эластичные от природы нити коллагена, делая их хрупкими. На лице, как следствие, появляются морщины, кроме того, нарушается эластичность тканей, а это создает риск гипертонии. Вторым в списке указано красное и переработанное мясо. Причиной является избыток фосфора, соединения которого всасываются организмом полностью. А фосфаты провоцируют повреждения сосудов и нарушают работу почек.

Малышева третьим в списке указала алкоголь, который провоцирует сильное обезвоживание организма. Он, в свою очередь, пытается любыми путями вывести этиловый спирт. На вывод одной молекулы спирта требуется шесть молекул воды, никто не выпивает такого объема воды. Это приводит к тому, что организм буквально иссушивается изнутри, предупредила Малышева в программе «Жить здорово».