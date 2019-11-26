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Спецназ Грузии водометами разогнал митингующих у парламента в Тбилиси

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Спецназ Грузии водометами разогнал митингующих у парламента в Тбилиси

Тбилиси, 26 ноября. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 28 человек за противоправные действия и мелкое хулиганство во время разгона спецназом акции протеста возле парламента в Тбилиси в ночь на вторник.

По данным грузинского ведомства, во время митинга у парламента в Тбилиси сотрудники полиции задержали 28 человек по статьям о неподчинении властям и мелком хулиганстве. Отмечается, что различные травмы получили три человека, им оказана помощь медиков.

Спецназ Грузии водометами разогнал митингующих у парламента в Тбилиси

Информационное агентство новостей Reuters сообщало, что сотрудники спецназа Грузии ранее во вторник разогнали протестующих водометами. Митингующие вышли в центр грузинской столицы с требованием изменения избирательной системы.

Спецназ Грузии водометами разогнал митингующих у парламента в Тбилиси

Как сообщала «Газета.Ru», в середине текущего месяца в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

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Источник: Пресс-служба МВД Грузии
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