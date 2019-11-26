Ученые объяснили, чем опасен делегированный синдром Мюнхгаузена

Москва, 26 ноября. Что такое делегированный синдром Мюнхгаузена и чем он опасен, объяснили эксперты. Специалисты напомнили, что персонаж, именем которого назван этот синдром, любил выдумывать различные истории.

При наличии данного заболевания люди придумывают себе различные болезни, симптомы, ходят по врачам, сменяя одного на другого. Они с радостью соглашаются на разные сложные и болезненные методы диагностики, на любую операцию. Часто больные сами травмируют себя, вызывая кровотечения, симулируют приступы аппендицита или патологии нервной системы.

Родители, страдающие от синдрома Мюнхгаузена, переключают свою «заботу» на детей и «залечивают» отпрысков от несуществующих болезней.

«Они даже провоцируют разного рода недомогания. «К примеру, вызывают у ребенка расстройство кишечника специальными препаратами, а потом обращаются к врачам с диареей», — объясняют ученые.

Так, жительница штата Миссури в США с делегированным синдромом Мюнхаузена бесконечно возила дочь по врачам и под занавес усадила девушку в инвалидное кресло с диагнозом «мышечная дистрофия», хотя на самом деле никакой дистрофии у нее не было. Развязка этой истории была трагической: дочь в какой-то момент просто не смогла больше выносить такую «заботу» и убила мать.

В специализированной литературе можно найти описание и другого случая, когда мать «диагностировала» у дочки сахарный диабет, и чтобы подтвердить это, подмешивала в анализы сахар и ацетон. Другая женщина едва не изувечила сына, заставляя его принимать лекарства, которые вызывали у мальчика судороги, а потом радостно лечила его.

Большая проблема, как отмечает Planet Today, вовремя выявить признаки делегированного синдрома Мюнхгаузена у больной матери или отца. Ведь заподозрить в очень заботливых родителях нездорового человека не просто. И это самое страшное, ведь они могут «залечить» своих детей до смерти.