Беспорядки в Гонконге возобновились, полиция и власти идут на уступки

Гонконг, 26 ноября. Сутки понадобились толпе активистов, окруживших Политехнический институт в Гонконге, чтобы вынудить администрацию и полицию уступить давлению оппозиции. Об этом с места событий сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Толпа демонстрантов, окружившая захваченный оппозицией университет, в течение всего вчерашнего дня и сегодняшней ночи пыталась прорваться на его территорию, выкрикивая лозунги, а также угрозы в адрес полиции и властей. При этом, как заметил корреспондент ФАН, полиция, блокирующая подходы к университетскому городу, при любом намеке на конфликт немедленно отступала, чтобы не провоцировать столкновения. Максимум, чем отвечали полицейские на действия самых ярых радикалов – демонстративно фиксировали их на видео.

Радикалы забаррикадировались в Гонконгском Политехническом университете после уличных боев, которые произошли в Гонконге 16 ноября. В ходе беспорядков участники протеста активно применяли против полиции коктейли Молотова и брусчатку с разобранных тротуаров, а также луки, арбалеты и ослепляющие лазеры. Полиции с трудом удалось остановить атаки вандалов на центр города и заблокировать около тысячи активистов в здании Политехнического университета. Затем в течение трех последующих суток около 800 участников уличных боев добровольно покинули территорию Университета и сдались полиции, так как полиция перекрыла пути доставки протестующим еды и воды. Однако, по разным оценкам, спустя вот уже неделю на территории университета все еще остаются от 30 до 100 человек.

Утром 26 ноября вице-президент Политехнического университета вместе с командой из полусотни консультантов и членов Красного Креста вошли в университет и сформировали шесть команд (по числу захваченных корпусов), чтобы навести порядок в зданиях и попросить всех оставшихся протестующих уйти. При этом с полицией заключено соглашение только о регистрации оставшихся в здании радикалов, но не проведении арестов.

Такие значительные уступки вызывают видимое раздражение у полицейских. Один из них на условиях анонимности заявил корреспонденту ФАН, что полицейские не согласны с уступками.

- Наш руководитель, офицер Ricky Ho из района Yau Tsim, издал приказ, что любой протестующий может покинуть здание Политехнического университета на машине «скорой помощи» и не будет арестован, потому что будет рассматриваться как лицо моложе 18 лет. Эти люди будут только зарегистрированы. Получается, что участники протеста, которые избивали до полусмерти людей с другими политическими взглядами, поджигали их коктейлями Молотова, избегнут наказания. Они атаковали даже полицию, караулили возле домов членов наших семей, устраивали обструкцию нашим детям. И теперь их всех простят? Мы не согласны с таким решением, - заявил полицейский.

Напомним, ранее демонстранты действительно напали на пожилого мужчину из материкового Китая, про которого кто-то и толпы сказал, что это полицейский в штатском. Мужчину облили горючей смесью и сожгли заживо. Впоследствии оказалось, что это бизнесмен из соседнего с Гонконгом города.

На действия полиции очевидно повлияли и результаты недавних выборов в районные советы Гонконга, в результате которых кардинально изменился политический расклад сил в городе. Если до этого в районных советах большинство мест принадлежало депутатам придерживающихся условно прокитайских взглядов, 299 против 125, то в результате последних выборов ситуация зеркально поменялась. Теперь у демократов 388 депутатов, а прокитайских всего лишь 59 и получается, что демократы теперь контролируют 17 из 18 районов города.

Так, пропекинский политик Джуниус Хо, которого в начале ноября ударил ножом мужчина, притворившийся его сторонником, судя по предварительным результатам, не прошел в муниципальный совет. Хо не раз высказывался в поддержку полиции и за жесткий разгон протестов и за это на него много раз нападали хулиганы из оппозиции.

Участники недавних протестов празднуют победу, выходя на улицы с шампанским, при этом травля депутатов и чиновников с другими политическими взглядами только усилилась. И вот уже глава Новой Народной партии Regina Ip, бывшая секретарь по безопасности, в понедельник утром подверглась нападению борцов за «свободный Гонконг» и смогла попасть на работу только в кольце полицейских. В социальных сетях появились призывы лишить академических званий действующую главу Гонконга Кэрри Лам. Протестующие устраивают пикеты возле квартир полицейских или коммерсантов, придерживающихся прокитайских взглядов, проводят рейды по торговым центрам, разыскивая туристов или работников из материкового Китая и атакуя их.

Подобный раскол очень похож на ситуацию, сложившуюся на Украине в 2014 году: роль «москалей» в Гонконге выполняют китайцы с материка, а роль националистов – поборники независимого Гонконга, считающие себя не китайцами, а британцами. При этом оппозицию активно поддерживают США.

Пока не видно официальной реакции Пекина ни на результаты выборов, ни на сегодняшние уступки с разблокированием Политехнического университета. Министр иностранных дел КНР Ван И, находящийся с визитом в Японии, сказал, что «Гонконг, что бы ни происходило, является частью Китая» и «любые попытки нарушить его процветание и стабильность не увенчаются успехом».