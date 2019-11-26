Адвокат Соколова назвал «репрессивной мерой» перевод историка в «Матросскую тишину»

Санкт-Петербург, 26 ноября. Адвокат бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, признавшегося в убийстве 24-летней аспирантки вуза, Александр Почуев выступил против перевода своего подзащитного из Северной столицы в Москву.

«Мы считаем это какой-то репрессивной мерой к человеку, который так раскаялся, сознался и всячески содействует следствию», — сказал юрист.

Сейчас Соколов содержится в СИЗО «Кресты 1». Почуев сообщил, что историк наверняка останется там до 5 декабря, так как на эту дату назначено рассмотрение апелляции по мере пресечения для обвиняемого. Поскольку дело Соколова передано в центральный аппарат СК РФ, бывшего доцента СПбГУ могут этапировать в московский изолятор «Матросская тишина», сообщает «Царьград».

Защита обвиняемого считает эту меру чрезмерной, поскольку основные следственные действия проходят в Петербурге, пишет «ФедералПресс». Кроме того, Почуев заявил, что условия содержания в «Крестах» намного лучше, чем в «Матросской тишине». Однако, по словам адвоката, если решение о переводе все же будет принято, обжаловать его шансов практически нет. Сам Соколов к возможным переменам относится спокойно.

«Он человек подневольный и вынужден исполнять все, что с ним происходит, поэтому относится к этому с покорностью», — рассказал Почуев телеканалу «360».

Напомним, 9 ноября Олега Соколова задержали после того, как он упал в реку Мойку, пытаясь утопить женские руки. В квартире бывшего доцента полицейские нашли голову девушки и окровавленную пилу. Позднее выяснилось, что останки принадлежат аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко, которая состояла в близких отношениях с Соколовым и жила в его квартире. Девушка помогала историку писать работы о Наполеоне и вместе с ним принимала участие в исторических реконструкциях.

По предварительной версии, Соколов застрелил Ещенко еще 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил расчленить тело и по частям утопить его в реке. В отношении историка возбудили уголовное дело по статье «Убийство», Соколов признался в содеянном и оформил явку с повинной.

Прощание с Анастасией Ещенко состоялось 16 ноября в ее родной станице в Краснодарском крае. Девушку хоронили в закрытом гробу.