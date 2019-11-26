Астрологический прогноз на Новый 2020 год Крысы — гороскоп для всех знаков зодиака

Китайский, или восточный гороскоп чрезвычайно популярен в нашей стране. Особый интерес вызывает все, что связано с двенадцатью животными китайского зодиака. Всем интересно, год какого животного наступает, что с этим знаком связано, что ожидать другим знакам зодиака.

Прежде, чем рассказать, чего ждать всем знакам китайского зодиака в наступающем году Белой металлической крысы, немного расскажем о 12-летнем лунном цикле восточного календаря.

Что такое китайский зодиак

Китайский, или восточный зодиак соответствует 12-летнему лунному циклу, в котором символом каждого года является определенное животное. Считается, что образ этого животного, сложившийся в восточной культуре, имеет много общего с характером и судьбой человека, который родился в этот год.

Начитается 12-летний цикл с Крысы, затем следуют Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. При этом каждый знак связан еще и с определенной стихией. Полное совпадение животного и его стихии происходит раз в 60 лет. Подробности представлены в инфографике Федерального агентства новостей.

Какой год соответствует каждому животному

Животное Год Крыса 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 Бык 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 Тигр 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 Кролик 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939 Дракон 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940 Змея 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941 Лошадь 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 Коза 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931 Обезьяна 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932 Петух 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933 Собака 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934 Свинья 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935

Что такое Год судьбы

В Китае есть понятие Год судьбы — для человека это год его зодиакального животного, под знаком которого он родился. Наступающий Новый 2020 год Белой металлической крысы станет Годом судьбы для людей, родившихся в 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 годах. Совпадение животного (Крыса), цвета (белый) и стихии (металл) в наступающем 2020 году будет для тех, кто родился в 1960 году и собирается отметить 60-летний юбилей. То есть для них 2020 будет Годом судьбы вдвойне.

В Китае считают, что Год судьбы — время непростое, которое несет человеку как радостные события и позитивные изменения в жизни, так и волнения и даже потрясения, к которым стоит подготовиться заранее, «задобрив» свое зодиакальное животное. Как это сделать, например, в новогоднюю ночь, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Кстати, отметим, наступающий 2020 год — високосный, то есть и с этой стороны достаточно неспокойный. Поэтому так важно хорошенько задобрить его хозяйку — Крысу, говорят астрологи.

Когда наступит Год белой металлической крысы

Вопрос далеко не праздный. Как известно, Новый год по китайскому календарю наступает не в ночь с 31 декабря на 1 января, хотя по традиции в России хозяйку нового года — зодиакальное животное — начинают встречать уже в новогоднюю ночь. Астрологи одобряют эту традицию: теплая встреча, устроенная с опережением, заранее подскажет Крысе, что ее ждут.

В то же время стоит помнить и о времени реального наступления Нового 2020 года Крысы. Это произойдет в ночь на 25 января.

Символическое значение 12 знаков китайского зодиака

В древнем Китае каждое зодиакальное животное наделяли символическим признаком. 12 животных разделены на шесть пар. В каждой паре объединены животные с противоположными признаками, это помогает достичь гармонии — Инь и Янь.

Порядок зодиакальных животных неслучаен: в Китае принято начинать с самого важного, затем признаки идут в порядке убывания. Это позволяет сильное начало Янь уравновесить несущим гармонию Инь.

Животное Признак Крыса Мудрость Бык Трудолюбие Тигр Храбрость Кролик Осторожность Дракон Сила Змея Гибкость Лошадь Стремление вперед Коза Единение Обезьяна Переменчивость Петух Постоянство Собака Верность Свинья Приветливость

Что ждет в 2020 году все знаки китайского зодиака

Крыса

Люди, рожденные в год Крысы, — наступает ваш Год судьбы! Для вас 2020 год — это время огромных возможностей и большой удачи. Не бойтесь изменений и потрясений, они пойдут вам только на пользу. Смело пробуйте новое, не бойтесь ошибаться — удача обязательно вам улыбнется.

Бык

Бык очень дружен с Крысой, хотя свою дружбу они и не афишируют. Так что всем, рожденным в год Быка, Новый 2020 год сулит только хорошее. Любовь, дружба, здоровье, удача, в том числе успехи в финансовых делах.

Тигр

Представителям этого знака тоже нет оснований опасаться наступающего года. Финансовые дела Тигров пойдут в гору, в карьере ожидается стабильный рост, а вот за здоровьем нужно последить, чтобы не было неожиданностей с этой стороны.

Кролик

А вот Кролику в год Крысы стоит быть настороже — эти млекопитающие, несмотря на значительное биологической сходство, традиционно не дружат. А тут еще и год високосный… Поэтому Кроликам следует соблюдать осторожность, в первую очередь при решении жилищных вопросов и вообще во всех делах, требующих участия официальных, а особенно — судебных органов.

Также имеет смысл поаккуратнее пользоваться соцсетями, чтобы не давать недругам пищу для лишних пересудов.

Из хороших новостей — со здоровьем у Кроликов в Новом году будет полный порядок.

Дракон

А вот для рожденных в под знаком Дракона год Крысы должен пройти спокойно. Возможно, их удел дауншифтинг — смена поднадоевшего офиса на расслабленную жизнь где-то на Гоа… Ну, что ж, помечтать невредно…

Змея

Змея в Новом году имеет все шансы, наконец, исполнить свои планы и перейти к здоровому образу жизни, подлечить болячки, сбросить лишний вес и вообще улучшить свою карму. Эти благотворные изменения скажутся и на других сторонах жизни тех, кто рожден под знаком Змеи.

Лошадь

Лошадь с Крысой, увы, в контрах. Поэтому Лошадям в наступающем году стоит быть настороже: не предпринимать без надобности резких движений, а главное — по возможности избегать конфликтов. Ну и за здоровьем стоит последить повнимательнее, для Лошади это может оказаться нелишним.

Овца

Для Овцы наступающий год Крысы — тоже неидеален. Особенно это касается проблемы хейтеров, подстерегающих Овцу в виртуальном пространстве, тут стоит быть особо настороже. Совет астрологов: сдержанность в пользовании соцсетями, отказ от излишних трат и неразумного мотовства, и тогда для Овцы Новый 2020 год пройдет как по маслу.

Обезьяна

Для Обезьяны предстоящий год Крысы обещает море удач на личном фронте. Так что люди, рожденные в год Обезьяны, — дерзайте: смело делайте предложения, создавайте пары, планируйте пополнение семейства и задумывайтесь о приобретении собственного жилья. Во всех этих начинаниях вас ждет удача.

Петух

Для представителей этого знака Новый 2020 год может выдаться непростым, со всякими непредвиденными проблемами. Как их избежать, вам подскажет чутье и здравый смысл. И последить за здоровьем не мешает. Особенно это касается алкоголя, с ним нужно поосторожнее. И за рулем не стоит лихачить.

Собака

А вот для рожденных в год Собаки предстоящий 2020-й — благоприятный, если не сказать легкий. Поэтому счастливчикам, рожденным под этим знаком, в наступающем году можно смело начинать новые проекты, подумывать о более перспективной работе, особенно в гуманитарной сфере.

И на личном фронте у Собак в будущем году есть перспективы — старые и новые дружеские связи могут легко перерасти во что-то большее.

Свинья

Героиня уходящего года — Свинья — будет продолжать пожинать плоды своих достижений. Напомним, по факту год Свиньи закончится только в ночь на 25 января, уступив место Крысе. Именно Свинья завершает зодиакальный круг китайского 12-летнего цикла. Так что Свинье в 2020-м, как говорится, и карты в руки. Любовь, удача, здоровье, финансовое благополучие — все это предрекают астрологи людям, родившимся в год Свиньи.

Ну, и всем знакам астрологи советуют: не бойтесь наступающего високосного года, по всем приметам он будет позитивным и спокойным. Смело планируйте новое, поддерживайте старые связи, дерзайте, и, конечно, следите за здоровьем. И удача обязательно будет вам сопутствовать!