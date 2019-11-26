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Украинский политтехнолог рассказал, в чем заключается «глобальная вина» Порошенко

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Украинский политтехнолог рассказал, в чем заключается «глобальная вина» Порошенко

Киев, 26 ноября. Президентство Петра Порошенко на Украине представляло собой «тотальную государственную ложь». Об этом заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай.

Ранее Государственное бюро расследований Украины подтвердило информацию, что передало в Генпрокуратуру проекты по предъявлению обвинений и привлечению к уголовной ответственности бывшего президента страны Порошенко. Кроме того, сотрудники ГБР попросили снять в Порошенко, который является лидером «Европейской солидарности», депутатскую неприкосновенность.

«Если коротко охарактеризовать его президентство, то это тотальная государственная ложь, первоисточником которой был он сам», — заявил Сергей Гайдай в интервью украинскому журналу «Новое время».

По его мнению, все началось еще с заявлений Порошенко во время предвыборной кампании, когда тот обещал «победить в войне». Политтехнолог напомнил об «Иловайском котле» и отметил, что Петр Порошенко «как главнокомандующий не предпринял необходимых действий и проявил халатность». Также, добавил Гайдай, экс-президент Украины так и не выполнил обещание продать свои бизнес-активы. Политтехнолог рассказал, в чем заключается «глобальная вина» Порошенко.

«Его глобальная вина заключается в другом. Страна требовала решительных и радикальных реформ, а вместо этого получила одного из олигархов, который продолжал сохранять и отстаивать теневое неофеодальное государство. Вот это политическая вина. А все остальное — дело следствия и правоохранительных органов», — резюмировал Сергей Гайдай.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.

В августе 2014 года украинские силовики намеревались окружить Донецк с юга и занять Иловайск и Харцызск. 25–26 августа 2014 года войска ДНР замкнули окружение ВСУ вокруг Иловайска, создав так называемый «котел». При выходе из него украинская сторона понесла колоссальные потери: убитых, раненых и пленных исчисляли сотнями.

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Источник: Новое время
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