Киев, 26 ноября. Президентство Петра Порошенко на Украине представляло собой «тотальную государственную ложь». Об этом заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай.

Ранее Государственное бюро расследований Украины подтвердило информацию, что передало в Генпрокуратуру проекты по предъявлению обвинений и привлечению к уголовной ответственности бывшего президента страны Порошенко. Кроме того, сотрудники ГБР попросили снять в Порошенко, который является лидером «Европейской солидарности», депутатскую неприкосновенность.

«Если коротко охарактеризовать его президентство, то это тотальная государственная ложь, первоисточником которой был он сам», — заявил Сергей Гайдай в интервью украинскому журналу «Новое время».

По его мнению, все началось еще с заявлений Порошенко во время предвыборной кампании, когда тот обещал «победить в войне». Политтехнолог напомнил об «Иловайском котле» и отметил, что Петр Порошенко «как главнокомандующий не предпринял необходимых действий и проявил халатность». Также, добавил Гайдай, экс-президент Украины так и не выполнил обещание продать свои бизнес-активы. Политтехнолог рассказал, в чем заключается «глобальная вина» Порошенко.

«Его глобальная вина заключается в другом. Страна требовала решительных и радикальных реформ, а вместо этого получила одного из олигархов, который продолжал сохранять и отстаивать теневое неофеодальное государство. Вот это политическая вина. А все остальное — дело следствия и правоохранительных органов», — резюмировал Сергей Гайдай.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.

В августе 2014 года украинские силовики намеревались окружить Донецк с юга и занять Иловайск и Харцызск. 25–26 августа 2014 года войска ДНР замкнули окружение ВСУ вокруг Иловайска, создав так называемый «котел». При выходе из него украинская сторона понесла колоссальные потери: убитых, раненых и пленных исчисляли сотнями.