В Совфеде напомнили Зеленскому про законы военного времени в вопросе кораблей ВМСУ

Украинская сторона пока демонстрирует нежелание нормализовать отношения с Россией. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Телефонный разговор

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили в том числе передачу Киеву кораблей, которые были задержаны во время украинской провокации в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны в преддверии встречи в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря в Париже. Сообщается, что президенты РФ и Украины обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые 25 ноября 2018 года нарушили российскую государственную границу.

В свою очередь офис Владимира Зеленского сообщил, что глава Украины попросил вернуть вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву катеров и буксира.

Также главы государств обсудили газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок голубого топлива на Украину. Владимир Зеленский и Владимир Путин условились продолжить контакты на различных уровнях.

«Правда на нашей стороне»

Как отметил сенатор Олег Морозов, инцидент в Керченском проливе Россия рассматривает как вооруженную провокацию. В таких случаях всегда поступают по закону военного времени. «Керченский инцидент» — настоящее боестолкновение.

«Возвращать противнику, который в данном случае выступил как агрессор, отобранное в ходе боестолкновения оружие выглядит странным. То, что Зеленский это просит, — это его дело, но с точки зрения права у России есть все основания не возвращать Киеву боевые элементы этих кораблей. Потому что они как раз и были задействованы как боевые единицы во время попытки провокационного прорыва. Не вижу оснований возвращать это оборудование», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор заметил, что Россия может проявить очередной жест доброй воли и откликнуться на еще одну просьбу Украины. «Но правда на нашей стороне», заметил политик. По словам Олега Морозова, Россия делает все для того, чтобы процесс нормализации ситуации и вокруг Донбасса, и вокруг минского процесса, и вокруг газового контракта был как-то сдвинут с мертвой точки. Москва постоянно демонстрирует готовность к нормализации отношений.

«И действительно, было бы логичным ждать ответных действий со стороны Украины. В чем проблема? Отсутствие воли украинского руководства? Или зависимость Зеленского от антироссийского лобби в политике и экономике? Или это его искренняя позиция? Трудно сказать почему. Но в ответ Россия получает только упреки и апелляцию к мировому сообществу (мол, давайте, давите на Россию). Выглядит это действительно странно, потому что вроде бы Зеленский декларировал готовность к решению проблем во взаимоотношениях России и Украины, желание достичь мира. Но пока мы этого не видим», — заключил Олег Морозов.

25 ноября 2018 года три корабля украинских BMC вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования пограничной службы ФСБ остановиться. В результате украинские корабли и их экипажи (24 моряка) были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело.