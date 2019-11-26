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Диетолог назвал напитки, которые помогут согреться зимой

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Диетолог назвал напитки, которые помогут согреться зимой

Москва, 26 ноября. Горячий чай с сахаром поможет согреться зимой. Об этом рассказал внештатный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян.                                                                                          

По словам специалиста, именно сахар и напитки его содержащие помогают сохранить тепло в организме. Однако важно понимать, что высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты не должны приводить к большой нагрузке на желудочно-кишечный тракт в процессе переваривания.                                                                            

«Холода у нас долго не стоят, так что фигуре такое питание не повредит. Нужно соблюдать количество. Выпил стакан горячего чая с сахаром — согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс», — пояснил в разговоре с корреспондентом RT Тутельян.                                                   

Он также призвал отказаться от употребления спиртных напитков в холодное время года. По словам диетолога, «алкоголь в любом количестве и качестве приводит к расширению сосудов и увеличению потери тепла».                                                         

Диетолог назвал напитки, которые помогут согреться зимой

Напомним, врач петербургской городской поликлиники № 86 Денис Дорохин рассказал, что здоровый образ жизни и витамины D и С помогут справиться с зимней депрессией. Специалист обратил особое внимание на то, что нехватка витамина D в организме является одной из главных причин развития у человека депрессии, которая чаще всего появляется либо осенью, либо зимой — именно тогда, когда солнца мало.

По словам Дорохина, с хандрой можно легко справиться, главное — отказаться от вредных привычек и принимать витамины D и С. Врач также посоветовал не употреблять алкоголь, который является депрессантом.                                                          

Как пишет «Газета.ru», ранее диетолог Елена Мотова рассказала, какие ошибки в питании совершают россияне и откуда берутся расстройства пищевого поведения.

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