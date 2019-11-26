Менеджер Нурмагомедова назвал дату боя Хабиба с Фергюсоном

Москва, 26 ноября. Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выйдет на ринг с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдельазиз в своем Instagram-аккаунте.

Промоутер разместил в социальной сети снимок страницы соглашения, пишет «Газета.Ru».

По словам Абдельазиза, поединок пройдет 18 апреля в Бруклине. Как написал менеджер, американский боец «давно заслуживает порки», передает телеканал «360».

«Хабиб подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном — человеком, который давно заслуживает порки», — написал он.

Ранее отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова объяснил, почему спортсмен не выходит на ринг с российским флагом. Бойца обвиняли в том, что он не выходит драться с триколором и «не уважает Родину». Как отметил Абдулманап Нурмагомедов, его сыну флаг не нужен, поскольку «Дагестан — это Россия», сообщал «Царьград».