Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Набиуллина объяснила, почему банкам РФ стоит отказаться от операций в евро

853
0 Оставить комментарий

Набиуллина объяснила, почему банкам РФ стоит отказаться от операций в евро

Москва, 26 ноября. Центробанк Российской Федерации предостерегает финансово-кредитные учреждения страны от операций в европейской валюте, потому что они больше не приносят прибыли. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в опубликованном во вторник интервью немецкому изданию Handelsblatt.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они (такие операции. — Прим. ФАН) больше не приносят им прибыли. Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами», — объяснила председатель ЦБ РФ.

По словам главы регулятора, поскольку отрицательные проценты для сбережений в России запрещены, банковские учреждения так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте вряд ли можно держать сберегательные счета.

Она обратила внимание на то, что регулятор тщательно следит за тем, чтобы кредитно-финансовые организации не шли на слишком высокие валютные риски.

Ранее председатель ЦБ России допустила «более решительное» снижение ключевой ставки.

infox - new
Источник: Handelsblatt
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров