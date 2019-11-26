Сирия новости 26 ноября 16.30: курдские террористы подорвались в Хасаке, САА и ВКС РФ наносят удары в Идлибе

Сирия, 26 ноября. Эрдоган объявил бессрочной операцию «Источник мира», ВКС РФ наносит удары по террористам в Идлибе, курдские боевики погибли в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносит удары по террористам в Латакии и Идлибе.

ВКС РФ: наносят удары по позициям террористов в Идлибе.

Турция: объявила о бессрочном характере продолжающейся операции «Источник мира».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли правительственным силам в Идлибе и Латакии.

Курдские вооруженные формирования: погибли при взрыве под Хасакой.

Провинция Латакия

Вертолеты правительственных сил наносят удары по позициям террористических группировок на севере провинции Латакия, сообщает источник в Twitter (@ufuk_sy). Авиация САА наносит удары по укреплениям боевиков «Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» в районе населенного пункта Кабана.

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ наносят удары по окрестностям города Кафр-Набаль в провинции Идлиб. Источник в Twitter (@ufuk_sy) сообщает о нескольких сериях ударов по укрытиям боевиков «Тахрир аш-Шам». Стоит отметить, что укрепления террористов в окрестностях Кафр-Набаля уже несколько недель подвергаются интенсивным бомбардировкам ВВС Сирии и ВКС РФ.

Также источники в Twitter (@jisrtv) сообщают, что российская авиация нанесла удары по позициям террористов в районе города Маарет-Хурма и деревни Шейх-Мустафа. Кроме того, вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков в районе города Аблин, сообщает тот же источник.

Провинция Ракка

Операция ВС Турции «Источник мира», которая проходит на территории сирийских провинций Ракка и Хасака, не ограничена определенными временными рамками и будет продолжаться столько, сколько будет необходимо для достижения целей Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявлении Эрдогана сообщает телеканал Halab Today.

При этом вице-президент Турции Фуат Октай, как сообщает новостной источник (@jisrtv) подчеркнул в отдельном выступлении, что создание зоны безопасности на севере Сирии Анкара считает единственным способом покончить с гуманитарным кризисом, и Турция намерена следовать этим курсом вне зависимости от позиции партнеров на Западе.

Провинция Хама

Сотни семей вынужденных переселенцев впервые за долгие годы смогли вернуться в город Халфая на севере Хамы, после того как САА удалось обеспечить безопасность на территориях, освобожденных от террористов в ходе летнего наступления. Об этом сообщает сирийское новостное агентство SANA.

Провинция Хасака

Двое боевиков террористической «Рабочей партии Курдистана» погибли в результате взрыва в сирийской провинции Хасака. Как сообщает новостной источник в Twitter (@Mnews23), инцидент произошел к югу от города Хасака. Подробности фатального для курдских террористов РПК происшествия не приводятся.

Провинция Эс-Сувейда

Неизвестные боевики напали на предприятие по выработке оливкового масла в провинции Эс-Сувейда. Как сообщает новостное агентство Halab Today, нападение произошло в городе Та'ла в западной части провинции. По неизвестным причинам вооруженные люди напали на сотрудников давильного пресса, избили и ранили нескольких из них, после чего уехали в направлении города Эс-Сувейда. Пострадавшие были доставлены в национальный госпиталь.

Ирак

В Ираке продолжаются масштабные антиправительственные протесты, в ряде районов переходящие в столкновения с силами безопасности. Sky News Arabia сообщает, что ожесточенные столкновения между протестующими и полицией продолжаются в городе Кербела к югу от Багдада, а также в провинции Мутханна.

Кроме того, в городе Эль-Хилла в провинции Бабиль протестующие перекрыли большинство улиц в центре города. Также протестующие перекрыли автострады, ведущие в портовые города Умм-Каср и Хор аз-Зубейр в провинции Басра. Обстановка в Ираке на фоне массовых протестов остается крайне напряженной.