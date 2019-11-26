Сирия новости 26 ноября 12.30: «Ан-Нусра» готовит химпровокацию, курдские террористы уничтожены в Ираке

Сирия, 26 ноября. «Ан-Нусра» и «Белые каски» готовят провокацию с «химоружием Дамаска» в Идлибе, коалиция США нанесла удар по нефтепромыслам в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удары по позициям боевиков в Хаме, в долине Аль-Габ.

Армия Турции и союзные силы: уничтожили боевиков РПК на севере Ирака, разворачиваются в районе трассы М4 в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: готовят совместно с «Белыми касками» новую химическую провокацию в Идлибе.

Курдские боевики: обстреливают позиции протурецких сил в Алеппо.

Международная коалиция: предположительно нанесла удары по нефтепромыслам на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Неопознанные боевые самолеты нанесли несколько авиаударов на севере сирийской провинции Алеппо, в зоне контроля протурецких вооруженных формирований. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, наиболее интенсивные удары были отмечены в районе города Аль-Баб. Под ударами оказались также населенные пункты Аль-Амирия, Аль-Бурж, Ар-Раи и Тишрин. Изначально предполагалось, что авиаудары были нанесены международной коалицией во главе с США по укрытиям «спящих ячеек» ИГИЛ1 в регионе.

Как сообщают различные источники в Twitter (такие как @moetaz89), удары авиации пришлись по нефтепромыслам, расположенным между городами Аль-Баб и Джераблус. Представитель протурецких сил подполковник Юсуф Хаммуд заявил, что удары были нанесены по резервуарам нефти в районе Тишрина, сообщает источник (@huseyinbozan).

Между тем курдские боевики обстреливают из минометов позиции турецких сил в районе города Азаз на севере Алеппо, сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork).

Провинция Идлиб

Минобороны РФ объявило о том, что террористы из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра1» (члены которой контролируют коалицию боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и марионеточное «правительство национального спасения» в Идлибе) вместе с сотрудниками псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят новую провокацию с «химоружием».

Как передает RT, конвой из трех грузовиков был замечен в районе города Сармада, в 30 км от Идлиба. В грузовиках находились контейнеры с химическими веществами, профессиональное видео- и фотооборудование и осколки артиллерийских и авиационных снарядов, оставшихся после ударов ВВС Сирии и ВКС РФ по позициям боевиков.

Известно, что террористы выбирают местных жителей для съемок «последствий применения химоружия» для провокации против Дамаска и РФ. Работу над созданием химпровокации возглавляет террорист «Ан-Нусры», известный как Абу Малик. Ранее российские власти неоднократно предупреждали о возможностях новой провокации с «химоружием».

Провинция Ракка

Передвижения турецких войск и союзных им сил замечены в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка, а также вдоль автострады М4, сообщает новостной источник в Twitter (@NPA_English).

Провинция Хама

Правительственные силы нанесли артиллерийский удар по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в западной части Хамы. Как сообщает новостной источник в Twitter (@baladinetwork), САА открыла огонь по боевикам в районе города Кастун. Кроме того, как сообщает тот же источник, правительственные войска использовали ПТУР против террористов в долине Аль-Габ, между холмами Джебель аз-Завия и деревней Аль-Анкави.

Ирак

Вооруженные силы Турции нанесли удар по укрытиям террористов из «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака. Как сообщает официальный военный источник в Twitter (@tcsavunma), семь боевиков РПК были обнаружены в регионе Хакурк в ходе подготовке к очередной вылазке. В ходе операции с участием боевой авиации курдские террористы были уничтожены. Армия Турции продолжает операцию «Коготь» на севере Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.