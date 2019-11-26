Москва, 26 ноября. «Рособоронэкспорт» за последние 19 лет поставил на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов. Об этом рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, Россия за 19 лет продала оружие на 165 миллиардов долларов. Как уточнил руководитель, это обеспечивало финансовую устойчивость многих предприятий оборонно-промышленного комплекса и позволяло заводам инвестировать деньги в разработку новых образцов вооружения, модернизацию производственных мощностей. Как пишет РИА Новости, в течение 19 лет было подписано внешнеторговых контрактов на общую сумму около 230 миллиардов американских долларов.

Ранее сообщалось, какую военную технику получит армия России в 2019 году. В общей сложности на поставки в войска вооружения и военной техники Россия потратит 1,3 триллиона рублей. Эти средства пойдут на закупку новых и модернизацию уже имеющихся кораблей, подводных лодок, танков и ракет.

В 2019 году для нужд Военно-морского флота России будет построено порядка 30 кораблей и судов обеспечения различного класса.

В этом году Северный флот примет на вооружение: серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и многоцелевую атомную подводную лодку К-561 «Казань» проекта 885 «Ясень» с крылатыми ракетами (ПЛАРК) 4-го поколения. Кроме того, активно будет продолжено строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка».

В свою очередь в строй Черноморского флота будут введены малые ракетные корабли проекта 21631 с ракетным комплексом «Калибр» «Орехово-Зуево» и «Мытищи».

Тихоокеанский флот получит корвет «Гремящий» проекта 20385, вооруженный крылатыми ракетами большой дальности ЗМ-14 «Калибр».

В Балтийский флот после ремонта вернется сторожевой корабль проекта 11540 «Ястреб» «Неустрашимый». Он находится в боевом составе с 1993 года. Также продолжится строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт».