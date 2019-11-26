Ученые нашли необычный способ передачи данных через атмосферу

Москва, 26 ноября. Ученые Самарского университета совместно с коллегами из РАН нашли необычный способ передачи данных через атмосферу. Результаты научного исследования опубликованы в журнале Optics Express.

Благодаря их усилиям удалось разработать новый способ создания оптических элементов, с помощью него в дальнейшем можно усовершенствовать устройства для передачи данных по лазерному лучу в атмосфере.

Автор исследования, доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Дмитрий Савельев подтвердил, что был разработан оптический элемент на основе метаповерхности, принцип работы которого строится на одновременном формировании и фокусировке специального лазерного пучка с вихревой структурой поляризации.

«В фокусе такого пучка световая энергия частично распространяется в направлении к источнику, что невозможно при фокусировке классических лазерных пучков», — объяснил он.

По его словам, метаповерхности более высокого порядка позволяют обеспечивать большой общий обратный поток энергии. Соавтор исследования, научный сотрудник Института систем обработки изображений РАН Сергей Дегтярев заметил, что в настоящее время существует способ передачи данных по лазерному лучу в атмосфере, однако он подвержен помехам. А с помощью «разработанных метаповерхностей можно создавать особые лазерные пучки». Они, как сказал ученый, будут устойчивы к возникающим помехам в атмосфере.

«Таким образом можно передавать данные на большее расстояние с меньшими потерями», — рассказал Сергей Дегтярев.

Кроме того, благодаря созданным метаповерхностям можно разработать новые типы оптических ловушек, которые заставляют частицы двигаться к источнику. Эксперты поделились, что благодаря объединению в одном элементе поляризатора с фокусатором можно создавать большой обратный поток энергии, расположенный вблизи оптической оси.

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