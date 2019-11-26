Глава «Рособоронэкспорта» назвал сроки поставки в Индию пятого полка ЗРК С-400

Москва, 26 ноября. Поставки Индии зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» планируется завершить в 2025 году, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Контракт на поставку Индии пяти полков С-400 на сумму более 5 млрд долларов стороны заключили еще в 2018 году.

«Надеемся и дальше все будет идти по плану. Работа предстоит большая исходя из объема контракта», — сказал Михеев в комментарии РИА Новости.

Он уточнил, что первый полковой комплект Индия получит в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа, а пятый полковой комплект С-400 будет поставлен в первой половине 2025 года.

Российские ЗРК «Триумфы» способны уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения объекта составляет до 600 км, а радиус зоны поражения до 400 км.

В этом году Россия выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Эта сделка вызвала большое недовольство со стороны США. Вашингтон выступал против этого соглашения, угрожал Анкаре санкциями и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35.

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар ранее заявлял о том, что Вашингтон не может указывать Нью-Дели, какую военную технику закупать. Заявление министра прокомментировал экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. По словам военного эксперта, эффективность С-400 доказана не только на учениях и презентациях, и Индия сама решит, что ей нужно покупать. Как отметил эксперт, у этой страны много раз была возможность убедиться в качестве российского оружия, отмечает телеканал RT.