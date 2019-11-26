Посольство РФ в Албании не получало информацию о пострадавших при землетрясении россиянах

Тирана, 26 ноября. Посольство РФ в Албании не получало информацию о россиянах, пострадавших в результате землетрясения. Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

«На текущий момент в посольство России информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники роспосольства также не пострадали», — говорится в сообщении.

Землетрясение произошло в 03.54 по местному времени. Был зафиксирован толчок магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения расположен в 30 километрах к северо-западу от албанской столицы.

Ранее СМИ сообщили, что из-за подземных толчков пострадали сотни человек. Информации о погибших пока не поступало, передает телеканал «360». По данным албанских средств массовой информации, землетрясение разрушило несколько жилых домов. Наиболее сильные толчки ощутили жители Тираны и города Дуррес, пишет «Вечерняя Москва». Сообщается, что небольшие толчки чувствовались и в других странах, например, Италии, Болгарии, Греции и Хорватии.