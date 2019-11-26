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В Кремле опровергли скептические заявления насчет встречи Путина и Трампа

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В Кремле опровергли скептические заявления насчет встречи Путина и Трампа

Москва, 26 ноября. В Кремле нет скепсиса касательно возможности проведения встречи президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос, согласны ли российские власти с таким утверждением, официальный представитель Кремля ответил отрицательно.

«Нет», — передает РИА Новости слова Пескова.

Ранее источник в российских дипломатических кругах заявил, что РФ якобы в целом скептически настроена относительно встречи лидеров двух держав в ближайшей перспективе, потому что с каждой встречей становится только хуже, а у самого главы вашингтонской администрации «связаны руки».

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Источник: РИА Новости
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