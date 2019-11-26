Крупный склад с лаками и красками пылает под Волгоградом

Волгоград, 26 ноября. Склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров пылает в селе Орловка Городищенском района Волгоградской области.

Сообщение о пожаре на складе поступила в региональное ГУ МЧС около 9 часов утра по местному времени (8.00 по московскому времени).

«В селе Орловка происходит горение складского помещения размером 50х60 квадратных метров с лакокрасочными материалами. В настоящее время происходит тушение», — сообщил представитель ведомства в комментарии РИА Новости.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.