Подозреваемого в растлении малолетних священника в ЕАО отстранили от служения

Хабаровск, 26 ноября. Клирика Биробиджанской епархии иеромонаха Спиридона отстранили от служения на период проведения расследования уголовного дела о растлении малолетних. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Биробиджанской епархии.

Иеромонах Спиридон проходит подозреваемым по делу о растлении малолетних. По решению Ленинского районного суда Еврейской автономной области он будет находиться под стражей два месяца.

«Штатный клирик Биробиджанской епархии иеромонах Спиридон (в миру — Абрамов Юрий Николаевич) Указом епархиального архиерея… освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

В Биробиджанской епархии выразили надежду на то, что сотрудники следственного комитета проведут профессиональное расследование и будут опираться на принципы объективности.

Напомним, ранее сообщалось, что против оренбургского священника Николая Стремского возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия», «Изнасилование» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Стремский, которого арестовали в середине сентября этого года, воспитывает около 70 приемных детей. По данным местных СМИ, священник был задержан в связи с жалобами его приемных детей. Ленинский районный суд Оренбурга принял решение поместить Стремского под стражу до 12 ноября.