Вахтовый автобус протаранил пятиэтажный дом в Уфе, ФАН публикует фото

Уфа, 26 ноября. Вахтовый автобус с 30 пассажирами в салоне протаранил стену пятиэтажного дома в центре Уфы, в результате четыре человека получили травмы. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места происшествия.

Согласно данным источника ФАН, авария с участием вахтового автобуса случилась в 08.50 (06.50 по московскому времени) на проспекте Октября.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали четыре пассажира автобуса, которые доставлены для осмотра в медицинское учреждение.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.