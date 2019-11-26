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Вахтовый автобус протаранил пятиэтажный дом в Уфе, ФАН публикует фото

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Вахтовый автобус протаранил пятиэтажный дом в Уфе, ФАН публикует фото

Уфа, 26 ноября. Вахтовый автобус с 30 пассажирами в салоне протаранил стену пятиэтажного дома в центре Уфы, в результате четыре человека получили травмы. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места происшествия.

Вахтовый автобус протаранил пятиэтажный дом в Уфе, ФАН публикует фото

Согласно данным источника ФАН, авария с участием вахтового автобуса случилась в 08.50 (06.50 по московскому времени) на проспекте Октября.

Вахтовый автобус протаранил пятиэтажный дом в Уфе, ФАН публикует фото

Отмечается, что в результате происшествия пострадали четыре пассажира автобуса, которые доставлены для осмотра в медицинское учреждение.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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