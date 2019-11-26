Россия и Турция планируют подписать контракт на новые поставки С-400

Москва, 26 ноября. РФ намерена подписать контракт с Турцией на новые поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соглашение планируют заключить в 2020 году, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы», — отметил Михеев.

Он также сообщил, что техзадание предусматривает частичную локализацию производства элементов ЗРС в Турции, но какое и в каких объемах пока неизвестно.

«Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей», — цитирует Михеева «Взгляд».

В текущем году Москва уже поставила Анкаре четыре дивизиона российских ЗРС в рамках первого контракта, пишет «Вечерняя Москва». Сумма контракта, подписанного в 2017 году, составила 2,5 миллиарда долларов. Данное соглашение предполагает опцион на еще один комплект С-400.

Отметим, что покупка Анкарой российских ЗРС вызвала возмущение со стороны США. В ответ на поставки С-400 Вашингтон исключил Турцию из программы новейших американских истребителей F-35, сообщает «Царьград». Ранее представитель Госдепартамента США пригрозил Анкаре новыми санкциями и заявил, что Турция должна избавиться от российских ЗРС.