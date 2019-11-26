Росконтроль назвал лучший «Снежок» в России

Москва, 26 ноября. Росконтроль провел исследование кисломолочного напитка «Снежок» с массовой долей жира 2,5 процента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Росконтроль назвал лучший напиток «Снежок» в России. Он оценил качество популярных российских брендов: «Кубанский молочник», «Простоквашино», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка», «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Козельские разные полезности». Продукцию оценивали по более 70 параметрам.

Превышение массовой доли углеводов, чем это указано на упаковке, обнаружили у образцов «Кубанский молочник», «Из Вологды/Вологжанка», «Веселый молочник» и «Козельские разные полезности». «Простоквашино» и «Веселый молочник» не соответствовали написанному на упаковках по содержанию белка. При этом проблем с безопасностью специалисты не выявили. Бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, сальмонеллы и листерии не обнаружены, а содержание дрожжей и плесеней в пределах допустимого.

Ни один образец не отнесли в черный список. В список товаров с замечаниями отправили «Простоквашино», «Веселый молочник» и «Козельские разные полезности». Рекомендованы к покупке товары «Кубанский молочник», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка» и «Домик в деревне».

Ранее специалисты Росконтроля провели исследование 20 марок кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши. Отмечается, что приобретенные образцы проверялись по 50 различным критериям и параметрам. Так, специалисты обнаружили несоответствие жира в йогурте и простокваше бренда «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево». По словам исследователей, в указанной продукции использовались недорогие заменители.

В Росконтроле рассказали, что в простокваше бренда «36 копеек» зафиксировано в 46 раз больше плесеней, чем допускается, а в питьевом йогурте Liendliebe обнаружен бензоат натрия.

По итогам проверки эксперты занесли в черный список семь образцов, еще девять попали в список товаров с нареканиями. Уточняется, что к употреблению рекомендованы кефир «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма» и простокваша «Каждый день».