СМИ сообщают о сотнях пострадавших в результате землетрясения в Албании

Тирана, 26 ноября. Мощное землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Албании. Об этом сообщила во вторник Геологическая служба Соединенных Штатов.

По имеющимся данным, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров к северо-западу от города Шиджак, расположенного возле столицы страны.

Местные СМИ сообщают, что в результате произошедшего «сотни человек пострадали».

Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania ❤️???????? pic.twitter.com/OBwC2CCbnr