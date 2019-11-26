СМИ сообщают о сотнях пострадавших в результате землетрясения в Албании

Тирана, 26 ноября. Мощное землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Албании. Об этом сообщила во вторник Геологическая служба Соединенных Штатов.
По имеющимся данным, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров к северо-западу от города Шиджак, расположенного возле столицы страны.
Местные СМИ сообщают, что в результате произошедшего «сотни человек пострадали».
Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania ❤️???????? pic.twitter.com/OBwC2CCbnr— Team Albanians (@TeamAlbanians) November 26, 2019
Пользователи социальной сети Twitter публикуют фото разрушительных последствий землетрясения.