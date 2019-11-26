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СМИ сообщают о сотнях пострадавших в результате землетрясения в Албании

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СМИ сообщают о сотнях пострадавших в результате землетрясения в Албании

Тирана, 26 ноября. Мощное землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Албании. Об этом сообщила во вторник Геологическая служба Соединенных Штатов.

По имеющимся данным, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров к северо-западу от города Шиджак, расположенного возле столицы страны.

Местные СМИ сообщают, что в результате произошедшего «сотни человек пострадали».

Пользователи социальной сети Twitter публикуют фото разрушительных последствий землетрясения.

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Источник: U.S. Geological Survey
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