ФАН публикует жуткие фотографии с места пожара в Красноярском крае

Красноярск, 26 ноября. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии, сделанные в городе Ужур в Красноярском крае, где во время пожара в жилом доме погибли три женщины и мужчина.

По данным регионального МЧС, на момент прибытия сотрудников пожарно-спасательного гарнизона огнем были охвачены кровля дома и котельная. Пожарным потребовалось около 40 минут для того, чтобы справиться с огнем.

«Пожар был ликвидирован на площади 56 кв.м. к тушению привлекались 17 человек и 5 единицы техники, в том числе, от МЧС России – 6 человек и 2 единиц техники», — сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

На данный момент установлена предварительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, после ликвидации возгорания в квартире были обнаружены тела четырех человек. По данным регионального Следственного комитета, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняют точные обстоятельства гибели людей.