Москва, 26 ноября. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года. Об этом рассказал президент российской Федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

По его словам, спортсмен дисквалифицирован с 22 ноября. У него есть 21 день, чтобы оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Как пишет ТАСС, Захаров пропустил тестирование 21 октября, 17 февраля, а также 11 июня. Кроме того, он не выступил на мировом чемпионате по водным видам спорта, который прошел с 12 по 28 июля в корейском Кванджу. Причиной пропуска состязаний спортсмен назвал травму. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров дисквалифицирован на 1,5 года.

Захарову 28 лет. Он многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы. На Олимпийских играх в 2012 году помимо золота в прыжках с трехметрового трамплина, он вместе с Евгением Кузнецовым взял серебро в синхронных прыжках.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам могут запретить занимать государственные должности. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

По его словам, ведомство планирует внести поправки в закон о спорте, которые не позволят занимать государственные должности людям, нарушившим антидопинговые правила. Министр также добавил, что в России, как и в любой другой стране мира, существуют случаи употребления допинга, однако все причастные к подобным инцидентам выявляются и наказываются.

«Случаи применения запрещенных средств существуют в любой стране, и если кто-то нарушает антидопинговые правила, то этот человек должен быть наказан. Данное правило должно работать для любого спортсмена из любой страны», — отметил Колобков.

Ранее таблоид The Sun сообщил, что американская пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком откровенного купальника.