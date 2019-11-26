Вашингтон, 26 ноября. Вашингтону необходимо перестать «слепо» поддерживать Киев, наладить отношения с Москвой и признать Крым российской территорией. Таким призывом поделился американский военный эксперт, профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн на страницах издания The National Interest.

Голдстайн назвал несколько причин, по которым Вашингтону давно пора смириться с принадлежностью Крымского полуострова. Он напомнил, что Крым воссоединился с Россией без кровопролития в результате референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за вхождение в состав РФ.

Военный эксперт подчеркнул, что в 1954 году Никита Хрущев «подарил Крым братьям-украинцам». А до этого неоднократно проливалась кровь россиян, защищающих полуостров.

«Россияне фактически заплатили за Крым реками крови — как в Крымской войне, так и во время Второй мировой войны — исторического эпизода, который, возможно, действительно спас планету от нацизма», — напомнил Голдстайн.

Американский эксперт добавил, что Европа уже устала от «крымских санкций», ударивших по экономике некоторых стран, пишет «Газета.ру». По мнению Голдстайна, от санкций страдает и НАТО, поскольку Североатлантический альянс тратит силы на «российскую угрозу», не сосредотачиваясь в полной мере на реальных опасностях, например, терроризме.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате легитимного референдума, который провели на полуострове после государственного переворота на Украине. За вхождение в состав РФ проголосовали свыше 96% крымчан.