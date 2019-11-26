Санкт-Петербург, 26 ноября. Дело об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняется историк и реконструктор Олег Соколов, передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом рассказал адвокат историка Александр Почуев. Об рассказал он рассказал журналистам.

По его словам, Обвиняемого в убийстве Соколова могут перевести в изолятор «Матросская тишина» в Москве. Как уточнила сторона защиты, подзащитный скоро может покинуть СИЗО «Кресты» в Колпино.

«Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальные издержки», — подчеркнул адвокат.

Напомним, адвокат Александр Почуев прокомментировал появление в одном из петербургских СМИ интервью, в котором приводится анонимный и весьма откровенный рассказ женщины о ее якобы имевших место достаточно длительных и непростых отношениях с бывшим доцентом СПбГУ историком Олегом Соколовым. 63-летний Соколов является фигурантом дела об убийстве своей сожительницы — 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко, роман с которой у него длился несколько лет.

Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы Соклова, назвал интервью «фейк ньюс», направленным на демонизацию его подзащитного.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Петербург специалистов СК для участия в расследовании дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Бастрыкин также поручил проверить сведения «о противоправных действиях обвиняемого в отношении другой студентки и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение».

В настоящее время Следственный комитет официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). Ранее Соколов дал признательные показания в убийстве Ещенко. 9 ноября историк был задержан, когда пытался утопить в Мойке рюкзак с фрагментами тела убитой. Позже в СМИ появилась информация, что, возможно, девушка была убита во сне. На обоснованности этой версии настаивает и автор анонимного интервью.

Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по Франции и временам Наполеона, участник реконструкций. После трагедии СПбГУ уволил Соколова.