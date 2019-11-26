Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

853
0 Оставить комментарий

Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Тюмень, 26 ноября. Тюменская область станет первым регионом после столичного, который направит средства в федеральный бюджет. Это следует из закона о федеральном бюджете на ближайшие три года, ратифицированного Совфедом 25 ноября.

По данным издания РБК, указанный регион направит в федеральную казну 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года. Деньги предназначены для реконструкции и строительства Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени Прошлякова, которое является собственностью федерального центра.

Согласно информации ресурса, с инициативой о выделении денег в федеральный бюджет выступил сам регион, сообщили в Минфине РФ. В финансовом ведомстве уточнили, что подобная ситуация исключительна, а расширение такой практики не прогнозируется.

Указывается, что Тюменская область не получает субсидий из федеральной казны.

infox - new
Источник: РБК
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров