Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Тюмень, 26 ноября. Тюменская область станет первым регионом после столичного, который направит средства в федеральный бюджет. Это следует из закона о федеральном бюджете на ближайшие три года, ратифицированного Совфедом 25 ноября.

По данным издания РБК, указанный регион направит в федеральную казну 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года. Деньги предназначены для реконструкции и строительства Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени Прошлякова, которое является собственностью федерального центра.

Согласно информации ресурса, с инициативой о выделении денег в федеральный бюджет выступил сам регион, сообщили в Минфине РФ. В финансовом ведомстве уточнили, что подобная ситуация исключительна, а расширение такой практики не прогнозируется.

Указывается, что Тюменская область не получает субсидий из федеральной казны.