Роспотребнадзор рассказал, как не дать себя обмануть в «Черную пятницу»

Москва, 26 ноября. В преддверии «Черной пятницы» специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы, как не попасться на уловки мошенников.

«Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара», — советуют специалисты, предлагая попробовать покупателям запросить у продавца сведения о соответствии товаров требованиям, обеспечивающие безопасность их жизни и окружающей среды.

Кроме того, эксперты советуют проверить цену товара до акции. Если перед «Черной пятницей» товар вдруг неожиданно подорожал, а со скидкой стал стоить как прежде, привлечь к ответственности продавца будет совершенно невозможно.

Роспотребнадзор также обращает внимание потребителей на существование фишинговых сайтов, основной целью которых является не продажа товаров, а сбор личных данных пользователей, в том числе информации о платежных картах.

Специалисты также советуют обратить внимание на срок доставки и передачи товара.

Напомним, в начале ноября россияне побили рекорды по покупкам в российском отделении интернет-магазина AliExpress. Россияне потратили не менее 17,2 млрд рублей во время распродажи, устроенной в честь Дня холостяка — китайского аналога «Черной пятницы».