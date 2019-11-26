Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от спортивных турниров. События дня. ФАН-ТВ

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от турниров Российский спорт вновь столкнулся с серьезной угрозой. И вновь не спортивного характера. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года. Прежде всего речь идет об Олимпийских и Паралимпийских играх. В течение этого времени наша страна не сможет выступать под национальным флагом и принимать крупные соревнования. Состязаться наши спортсмены, вероятно, будут под олимпийским знаменем. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может лишиться своей лицензии. Напомним, что ранее WADA заявило о манипуляциях в московской антидопинговой лаборатории. Окончательный вердикт по этому вопросу станет известен 9 декабря.

Суд взыскал 2,2 млрд рублей с Леонида Маркелова Тем временем Нижегородский районный суд взыскал свыше 2 млрд рублей с бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Незаконных богатств у чиновника, который проходит по делу о коррупции, нашлось более чем достаточно: 122 объекта недвижимости, 16 транспортных средств и почти 1000 различных предметов роскоши. Общая стоимость изобилия как раз и составила 2,2 млрд рублей, которые отправятся в доход государства. По версии оперативников, нажить такое имущество Маркелов, возглавлявший Марий Эл с 2001 по 2017 годы, при своих доходах никак не мог. Объяснить, откуда оно появилось, чиновник тоже не сумел.

Тысячи протестующих вышли к парламенту Грузии А грузинский парламент опять стал центром притяжения для протестующих. Тысячи человек в Тбилиси вышли на акцию против правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидера Бидзины Иванишвили. Кадры с места событий передает корреспондент ФАН. Активисты требуют реформ к следующим выборам в стране и уже ставят палатки, готовясь к длительной осаде парламента. Напомним, что протесты длятся с 14 ноября, когда депутаты отклонили поправки о переходе со смешанной на пропорциональную избирательную систему. Хотя еще летом Бидзина Иванишвили обещал, что они будут приняты. Грузинские власти не только отказались от требований активистов, но и пригрозили им силовыми методами. Недовольные граждане, впрочем, расходиться пока не намерены.