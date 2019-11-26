Российские ученые создали «суперсталь» для проектов в Арктике

Москва, 26 ноября. Специалисты компании «Уральская сталь» и ученые Государственного научного центра «Центральный научно-исследовательский институт технологий машиностроения» (ЦНИИТМАШ) разработали технологию производства толстолистового проката из новых марок стали. Об этом сообщил ЦНИИТМАШ.

Разработка «суперстали» стартовала весной. Материал может применяться в условиях крайнего севера, он будет необходим для проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ).

«По своим характеристикам новые марки стали превосходят существующие аналоги российского и зарубежного производства и при этом позволяют на четверть снизить затраты при изготовлении оборудования для СПГ», — сообщает ЦНИИТМАШ.

Опытная партия листов от 10 до 50 мм толщиной прокатана осенью. Уже проведена плавка материала и проверены режимы термообработки листов. В настоящее время российские ученые ведут испытания металлургического качества, служебных и сварочно-технологических характеристик листового проката.

В мировой практике подобные сплавы создают для производства оборудования, танков и резервуаров для СПГ.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в европейские страны, сообщила «Газета.ру». На первом месте остается Катар.

Приходько также отметил, что Россия, скорее всего, сохранит объем поставок в Европу трубопроводного газа приблизительно на уровне рекордного 2018 года (201,9 млрд куб.).