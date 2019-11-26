Обязательную маркировку домашних животных могут ввести в России

Москва, 26 ноября. Обязательную маркировку домашних животных с помощью чипов и татуировок могут ввести в России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Минсельхоз подготовил законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», который внесут на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 года. В министерстве предложили внедрить маркировку домашних животных еще в феврале. Авторы законопроекта уверены, что обязательная маркировка поможет ветеринарам быстрее выявлять источники и вспышки болезней скота, пишут «Известия».

Инициатива Минсельхоза позволит создать в России систему учета и идентификации домашних животных. В этот список войдут крупный и мелкий рогатый скот, собаки, кошки и другие питомцы. Уточняется, что без чипирования кошек и собак и нанесения татуировок в виде штрихкода не будет работать поправка в КоАП, которая предусматривает наказание за оставление животных на улице без присмотра, передает «Царьград».

Как рассказала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, тема идентификации стала одной из основных при принятии закона о гуманном обращении с животными.

«Что это будет — чипирование или татуировка — неважно. Но люди должны понимать, какие животные стерилизованы и неопасны, какие содержатся дома, а какие — в приюте», — цитирует Тимофееву «ФедералПресс».

Бурматов уточнил, что маркировать зверей штрихкодами, возможно, будут бесплатно. С чипированием ситуация несколько другая — сам чип стоит дорого, поэтому данная процедура имеет высокую стоимость.

Отметим, что еще в конце сентября в Минсельхозе РФ призвали ускорить внедрение системы идентификации домашних животных. Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников пояснил, что это позволит видеть историю каждого питомца, включая информацию о прививках.