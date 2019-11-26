Сенцов заявил о необходимости «вернуть» Украине атомную бомбу

Страсбург, 26 ноября. Осужденный в России за подготовку террористического акта и выпущенный на свободу в ходе обоюдного освобождения заключенных РФ и Украиной Олег Сенцов заявил в Страсбурге, что не понимает, зачем обсуждать «формулу Штайнмайера», и что Киеву необходимо «вернуть» ядерное оружие.

Сенцов присутствовал на совместном заседании трех комитетов Европейского парламента, где 26 ноября ему официально вручат премию Сахарова. Во время выступления режиссер напомнил, что в настоящее время на Украине обсуждают «формулу Штайнмайера».

«Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. «Нормандский формат», минские соглашения, что это такое?» — отметил он.

Он заявил, что «не собирается это обсуждать» и предложил вернуться к началу — Будапештскому меморандуму. По словам Сенцова, киевские власти на добровольной основе отдали третье по количеству боеголовок атомное оружие на Земле ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу, под названием меморандум.

Рассуждая также о том, что даже Соединенные Штаты делают вид, что они «как бы ни при чем», Сенцов обратил внимание на то, что раз в результате «у нас забрали Крым», то необходимо вернуть «нашу бомбу».

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Ранее в СФ назвали планы Украины по «возвращению» Крыма несерьезными и призвали руководство соседней страны закрыть тему принадлежности полуострова, сообщал RT.