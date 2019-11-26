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Во время пожара в Красноярском крае погибли три женщины и мужчина

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Во время пожара в Красноярском крае погибли три женщины и мужчина

Красноярск, 26 ноября. При тушении пожара в доме в городе Ужур в Красноярском крае погибли четыре человека. В настоящее время следователи выясняют точные обстоятельства их гибели.

По данным регионального Следственного комитета, сообщение о ЧП поступило примерно в 06:00 (02:00 по Москве). Тела трех неустановленных женщин и одного мужчины с признаками термического воздействия были обнаружены в ходе тушения пожара в двухквартирном доме.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Новости.

Напомним, 18 ноября в Новосибирске двое детей и их мать погибли при пожаре в частном жилом доме.

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Источник: РИА Новости
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