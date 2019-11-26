СМИ объяснили, почему украинцам придется затянуть пояса

Киев, 26 ноября. Гражданам Украины в будущем году придется затянуть пояса по причине урезания расходов бюджета. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

По данным ресурса, депутаты Верховной рады разработали и приняли бюджет, в котором главная статья трат — это огромный государственный долг, а не социальные выплаты. При этом ни обещанные реформы, ни реальный прожиточный минимум в документе не указываются, объясняет автор материала.

Так, в мае следующего года изменится формула расчета субсидии на оплату жилищно-коммунальных платежей, в результате расходы на эту статью окажутся в прямой зависимости от прибыли семьи.

Помимо этого, в бюджете, уточняется, предусмотрено повышение прожиточного минимума, но при этом от него отрежут пособия, заработные платы и социальные выплаты, как итог — повышение коснется далеко не всех нуждающихся.

Напомним, ранее украинский парламент принял госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на отметке в 5,5%, рост экономики прогнозируется 3,7%. Ожидается, что треть бюджета пойдет на погашение внешнего долга.

Ранее комиссия Международного валютного фонда (МВФ) окончила свою работу в Киеве, в результате был достигнут прогресс в переговорах о новой программе кредитования Украины. В конце прошлого года МВФ ратифицировал для Украины программу кредитования stand by на 3,9 миллиарда долларов.