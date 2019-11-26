Папа Римский направил Путину приветственную телеграмму

Рим, 26 ноября. Папа Римский Франциск направил приветственную телеграмму президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Телеграмма была отправлена во вторник, в момент пролета понтифика над территорией РФ по пути из Японии, и адресована «его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину». В послании Франциск отметил, что молится за главу государства и российский народ.

«Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая божьего благословения, мира и радости», — гласит телеграмма.

Папа Римский прибыл в Японию на минувшей неделе в рамках апостольской поездки по странам Азии, сообщила «Газета.ру». Большая часть обратного пути понтифика пролегала в воздушном пространстве России.

Последняя встреча Франциска и Владимира Путина состоялась 4 июля в Ватикане.