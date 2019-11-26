Верховный суд США разрешил Трампу не показывать налоговые декларации конгрессменам

Вашингтон, 26 ноября. Верховный суд США удовлетворил просьбу президента страны Дональда Трампа о приостановке вступления в силу решения нижестоящей судебной инстанции, которая разрешила Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям главы государства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно решению Верховного суда, президент США сможет не показывать соответствующие документы конгрессменам в течение как минимум нескольких недель. Глава государства также может до 5 декабря подать апелляцию, будет ли она рассмотрена и каким будет вердикт неизвестно, отмечают в издании.

Суд в столичном округе Колумбия в октябре решил, что у профильного комитета Палаты представителей Конгресса США имеются полномочия для того, чтобы затребовать налоговые декларации Трампа за последние несколько лет.

Политические оппоненты президента требуют опубликовать налоговые документы со времени предвыборной кампании 2016 года. Но Трамп отказывается это сделать под разными предлогами. Ранее глава государства заявлял, что в отношении его компаний проводят проверки регулирующие органы, поэтому публиковать информацию об их налоговых отчислениях нежелательно.

На минувшей неделе представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что президент США хочет, чтобы его импичмент рассмотрел Сенат, сообщает «Газета.ру». По мнению Гидли, Трамп ждет в качестве свидетелей бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также автора жалобы, из-за которой начался весь процесс.