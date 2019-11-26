Военные РФ продолжают оказывать гуманитарную помощь пострадавшим жителям Пальмиры в Сирии

Пальмира, 26 ноября. Военные РФ продолжают поставку гуманитарной и медицинской помощи населению сирийской Пальмиры, пострадавшему во время военных действий. В некоторых школах города уже возобновился учебный процесс, а дети получили необходимые канцелярские предметы, сообщил представитель командования группировки войск РФ в САР Алексей Иванов.

«Сегодня представители вооруженных сил РФ оказывают необходимую гуманитарную помощь. Также для образовательного процесса детям вручены различные письменные принадлежности, тетради. Оказана медицинская помощь тем, кому она необходима», — цитирует РИА Новости Алексея Иванова.

Рядом с одной из школ российский Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию, раздав жителям города 2,5 тонны продуктовых наборов, в которые входит самое необходимое – рис, мука, сахар, чай, сгущенное молоко.

По словам представителя командования группировки войск РФ, помощь пострадавшим жителям Пальмиры необходима, так как город разрушен, наблюдается безработица и нехватка продуктов. Также он отметил, что подобные гуманитарные акции проводятся по всей территории Сирии, но именно с образовательным уклоном такое мероприятие было первым. Его планируется продолжить в других регионах страны, где также действуют школы.

По словам местного жителя Радвана Хаммада, во время военных действий он вместе с семьей находился в лагере беженцев «Эр-Рукбан», где было очень трудно. Сейчас мужчина с семьей вернулся домой, работает в шиномонтажной мастерской, живут очень скромно, но главное, что «семья чувствует себя в безопасности».

«Сегодня Россия привезла нам продукты. Весть об этом быстро распространилась по городу. Я узнал от соседей. Спасибо вам большое», — сказал житель разрушенной Пальмиры.

Тем временем российские военные медики продолжают осмотр пострадавших детей. По информации врачей, чаще всего у них диагностируются инфицированные раны из-за плохих санитарных условий.