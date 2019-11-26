«Белые каски» готовят провокацию с химоружием в Сирии, сообщило МО РФ

Дамаск, 26 ноября. Минобороны России располагает информацией о подготовке провокации боевиками возглавляемого террористами «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещенная на территории РФ экстремистская организация. — Прим. ФАН) альянса «Хайат Тахрир аш-Шам» совместно с организацией «Белые каски».

«По нескольким каналам подтверждена информация, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в группировку «Хайат Тахрир аш-Шам», совместно с организацией «Белые каски» планируют проведение в населенных пунктах в идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия», — говорится в сообщении.

Для участия в съемках изображающих последствия авиаударов и применения отравляющих веществ сцен отбираются местные жители, отметили в Минобороны.

В ведомстве ссылаются на полученные от жителей Сармады (населенный пункт в 30 км к северо-востоку от Идлиба) сведения, согласно которым туда в начале ноября в сопровождении вооруженных боевиков прибыли неизвестные люди и три грузовых автомобиля с химикатами.

В одном из автомобилей было замечено профессиональное видеооборудование и фрагменты артиллерийских и авиационных боеприпасов с российской и советской маркировкой.

Фейковые ролики планируется разместить в соцсетях и представить, в качестве доказательств якобы совершенных правительством Сирии преступлений и действий ВКС России, отметили в МО РФ.

Напомним, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев 21 ноября на площадке МИД РФ презентовал свою книгу под названием «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации». В ней подробно описаны показания свидетелей преступлений организации на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.