Эксперт по кибербезопасности рассказал, как защитить «умные» устройства

Москва, 26 ноября. Старший исследователь безопасности компании Avast Мартин Хрон рассказал, как обезопасить себя и свои «умные» устройства от мошенников и хакеров. В преддверии Нового года подобные гаджеты могут стать как хорошим подарком, так и сыграть с их владельцем злую шутку.

По данным опроса, проведенного компанией Avast среди россиян, 41% опрошенных хотят приобрести или получить в виде подарка на Новый год smart-часы. 30% хотели бы «умную» лампочку, 21% — «умную» колонку с голосовым помощником, а 8% не отказались бы от «умного» термостата, сообщают РИА Новости.

Но, по мнению эксперта по кибербезопасности, несмотря на привлекательность и удобство всех этих вещей, они очень уязвимы для хакеров.

«Каждое «умное» устройство — потенциальная мишень для хакеров. При добавлении в сеть нового устройства найдите время, чтобы разобраться во всех нюансах, включая протокол безопасности», — поясняет Мартин Хрон.

Кроме того, эксперт советует обратить внимание на роутер, который установлен у вас дома. Обычно они поставляются вместе с паролем, установленным по умолчанию. Учетные данные подобных устройств находятся в открытом доступе в сети. Поэтому при покупке нового роутера важно сразу же сменить пароль.

Другим советом Хрона является установка всех обновлений системы сразу же, как они будут доступны. А напоследок эксперт предлагает россиянам перед тем, как приобрести «умный» девайс, задуматься, нужны ли ему все возможные функции устройства и не проще ли воспользоваться его обычным аналогом.