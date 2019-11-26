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Экономика

Альфа-банк планирует внедрить систему налогового мониторинга

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Альфа-банк планирует внедрить систему налогового мониторинга

Москва, 26 ноября. Альфа-банк внедрит систему налогового мониторинга c 2020 года. Об этом говорится в сообщении ФНС России.

Банк предоставит доступ к своей учетной системе через аналитическую витрину данных, где информация будет в постоянном режиме доступна по защищенным каналам связи органам ФНС.

Благодаря этому налоговый орган сможет точно оценивать правильность показателей налоговой отчетности банка. Кроме того, это позволит сосредоточить ресурсы на проверке содержащих элементы риска операций и отказаться от истребования документов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в начале ноября Альфа-банк предупредил об утечке данных клиентов. В пресс-службе банка уточнили, что утечка не подвергает опасности деньги пострадавших, так как информация не предоставляет доступ к счетам.

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Источник: ТАСС
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