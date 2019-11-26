Пушков назвал украинского министра противоречивым из-за слов о контракте с «Газпромом»

Москва, 26 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля, назвавшего абсолютным приоритетом для страны подписание контракта на транзит газа с «Газпромом». Мнением политик поделился в микроблоге Twitter.

В интервью одному из украинских изданий Оржель выразил уверенность в том, что Украине удастся пережить предстоящую зиму даже в случае отсутствия нового соглашения о транзите российского газа с «Газпромом». В то же время он отметил, что подписание нового контракта на транзит российского газа до конца 2019 года является абсолютным приоритетом для властей Украины, сообщила «Газета.ру».

«Министр энергетики Украины противоречив. То говорит, что подписание контракта с «Газпромом» – «абсолютный приоритет для Украины». То настаивает на условиях, неприемлемых для России, и не хочет отказываться от исков к «Газпрому», — написал Пушков.

Сенатор посоветовал украинскому министру разобраться, что для Украины важнее: иски или контракт.

Действующий договор о транзите газа из России в ЕС через территорию Украины заключен до 31 декабря 2019 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что для подписания нового контракта должны быть урегулированы все судебные разбирательства между украинским «Нафтогазом» и российской корпорацией.

В сентябре в Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и Европейской комиссии, на которых обсуждались условия использования украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта. Переговоры не принесли результатов.