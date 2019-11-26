В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Калифорния, 26 ноября. Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени. Планируется, что пользователь сможет задать необходимое время, спустя которое сообщение исчезнет. Это может быть час, день, неделя, месяц или даже год.

Функция удаления сообщения появилась в бета-версии приложения для мобильной операционной системы Android. Частично «исчезающие сообщения» уже были реализованы в более ранней версии программы.

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе социальная сеть Twitter ввела новую функцию, позволяющую пользователям скрывать нежелательные ответы к своим публикациям. По мнению разработчиков, подобное нововведение должно дать авторам больше контроля над беседами и позволить им чувствовать себя безопасно во время общения в блоге. Новая функция стала доступна 21 ноября.

Ранее авторы другой популярной соцсети Instagram заявили, что начинают тест новой функции, скрывающей количество лайков в аккаунтах. Таким образом разработчики хотят позволят уменьшить уровень конкуренции среди пользователей и «снизить социальное сравнение».